Коллеги задержанной по покушению на распространение крупной партии наркотиков заслуженной артистки РФ Рамили Искандер (Хасимовой) расказали о ситуации.
Рамиля появилась за четыре дня до задержания на традиционном летнем сборе труппы молодёжного театра, в котором служила. По словам коллег, тогда они в её поведении не увидели ничего подозрительного.
Актёр Алексей Бобров рассказал в беседе с "МК", что всё было, как обычно. А задержание стало огромной неожиданностью для всех.
Актрису коллега охарактеризовал только с положительной стороны.
"Всегда помогала и выручала во всём. Сейчас вообще непонятно, что произошло. Но Рамиля не употребляла даже алкоголь… Пишут, что перевозила. Не знаю, очень странно", — заявил собеседник издания.
Актрисе грозит от 15 до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Если её признают виновной, ей грозит и солидный штраф — до 1 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что заслуженную артистку РФ следователям "сдал" дилер из Пензы.
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