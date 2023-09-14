Коллега по театру назвал "очень странным" задержание с наркотиками актрисы Рамили Искандер

1:12 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Коллеги задержанной по покушению на распространение крупной партии наркотиков заслуженной артистки РФ Рамили Искандер (Хасимовой) расказали о ситуации.

Фото: мвд.рф

Рамиля появилась за четыре дня до задержания на традиционном летнем сборе труппы молодёжного театра, в котором служила. По словам коллег, тогда они в её поведении не увидели ничего подозрительного.

Актёр Алексей Бобров рассказал в беседе с "МК", что всё было, как обычно. А задержание стало огромной неожиданностью для всех.

Актрису коллега охарактеризовал только с положительной стороны.

"Всегда помогала и выручала во всём. Сейчас вообще непонятно, что произошло. Но Рамиля не употребляла даже алкоголь… Пишут, что перевозила. Не знаю, очень странно", — заявил собеседник издания.

Актрисе грозит от 15 до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Если её признают виновной, ей грозит и солидный штраф — до 1 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что заслуженную артистку РФ следователям "сдал" дилер из Пензы.

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