Заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер следователям "сдал" дилер из Пензы

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер (Хасимову), которую арестовали за покушение на торговлю мефедроном, сдал дилер из Пензы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники.

Фото: wikimedia.org

Напомним, 46-летнюю актрису театра, кино и дубляжа полицейские задержали в её доме в посёлке Марушкинское. В жилище и в машине "Субару" нашли несколько больших свёртков с запрещёнкой. Женщина от дачи показаний отказалась.

По информации, издания 32-летний дилер из Пензы, которого задержали пару недель назад в рамках расследования дела о наркоторговцах, рассказал о связях с Хасимовой. Он передал следователям список своих клиентов, среди которых оказалась артистка.

Рамиле грозит от 15 до 20 лет тюрьмы. Всего у неё нашли два килограмма наркотика.

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