Семейная пара из Свердловской области призналась в убийстве матери одного из супругов

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Семейная пара из Свердловской области призналась в убийстве матери одного из супругов. Тело до сих пор не нашли. Об этом сообщает Е1.RU.

Фото: https://t.me/radiogovoritmsk/92421

По данным следствия, Евгений и Нуриза заявили о пропаже бабушки в середине сентября. Силовикам они даже помогали её искать. Но спустя два дня всё-таки рассказали правду.

Отмечается, что у пары есть две девочки. Родственница рассказала, что в произошедшее семья до сих пор не верит.

По словам женщины, муж не мог обидеть и мухи, не пил и не курил, ни разу не привлекался.

"Вся родня в шоке, Женя не мог такое сделать", — заявила собеседница издания.

Мужчину отправили в СИЗО.

Ранее сегодня стало известно, что в Екатеринбурге мужчина-пилот взял девушку в заложники.

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