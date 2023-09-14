Трагедия в Карелии: Мужчина упал со скалы около ГЭС

В среду, 13 сентября, произошла страшная трагедия в п. Гирвас в Кондопожском районе Карелии. Сообщается, что мужчина упал со скалы около ГЭС.

Фото: openverse

По данным karelinform.ru, спасательные службы немедленно прибыли на место происшествия и с использованием специального оборудования смогли поднять пострадавшего с скалы. Затем мужчину передали сотрудникам скорой помощи, и в настоящее время он находится в больнице.

Детали о травмах, полученных туристом, пока остаются неизвестными, и обстоятельства случившегося уточняются.

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Трагедия в Карелии.