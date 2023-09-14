Заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер задержали с наркотиками в Москве

1:13 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Москве задержали заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер (Хисамову). В ходе обыска у неё дома нашли наркотические вещества. Об этом сообщает "База".

Фото: Openverse

По данным Telegram-канала, обыск у 46-летней актрисы Российского академического молодёжного театра провели сотрудники пензенского Управления по контролю за оборотом наркотиков.

В доме Искандер (Хисамовой) в посёлке Марушкинское они нашли амфетамин и кокаин массой 0,05 граммов. А под обшивкой двери её автомобиля обнаружили два свёртка, массой в 1966 граммов. Позже экспертиза показала, что в свёртках был упакован мефедрон.

Сообщается, что артистка, известная по ролям во многих сериалах и фильмах, была допрошена и заключена под стражу. На неё было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере).

Искандер сыграла жену Ивана Грозного — Марию Темрюковну в фильме Лунгина "Царь".

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