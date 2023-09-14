В Рязанской области мужчина умер после флюорографии

1:17 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жители Рязанской области обратились к министру здравоохранения региона Александру Пшенникову с просьбой рассмотреть проблему медицинского обслуживания в Спасском районе после смерти одного из пациентов. Эту информацию опубликовала группа в соцсети "В Контакте" Рязань Online.

Фото: Anton Gyngazov/Russian Look

В сообщении отмечается, что несколько недель назад ушёл из жизни мужчина. В середине августа вызвали "скорую помощь" в селе Дегтярное Спасского района из-за высокой температуры и слабости. Медики приехали, осмотрели пациента и заявили, что нет необходимости в рентгене, поскольку у больного не было признаков хрипов.

"Так как в Спасске непонятно что в больнице, в Рязань везти бессмысленно. Что-то выписали, и сказали наблюдаться", — говорится в публикации.

Семья пациента самостоятельно поехала в Спасск, так как состояние больного не улучшалось. Там ему сделали рентген и начали обсуждать дальнейшие действия. Однако мужчина внезапно потерял сознание. Началась попытка провести реанимацию, но в условиях поликлиники без маски с кислородом и аппарата ИВЛ не было возможности оказать должную помощь. В итоге он ушёл из жизни.

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