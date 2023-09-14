Израиль нанес ракетные удары по позициям сирийской армии

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Израильские военно-воздушные силы нанесли удар по позициям сирийской армии в центральной провинции Хомс. Эту информацию сообщил телеканал Al Mayadeen. Утверждается, что израильские силы использовали воздушное пространство Ливана для совершения этих нападений.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Ранее источник в командовании сирийских вооруженных сил заявил, что Израиль провёл агрессивную атаку в окрестностях портового города Тартус. Во время ракетного обстрела двое сирийских солдат трагически погибли, а ещё шестеро получили ранения, защищаясь от нападения.

До того мы писали, что в августе Израиль обстреливал окрестности Дамаска. Тогда погибли четыре представителя сирийской армии.

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Израиль нанес ракетный удар по Сирии