Уборщица из Москвы вынесла у клиента сбережения и драгоценности на 8 млн рублей

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Москве уборщица из клининговой компании вынесла из квартиры клиента сбережения и дорогие часы на восемь миллионов рублей, эту информацию сообщает Baza.

Фото: openverse

По данным издания, 30 августа владелец квартиры в Большом Овчинниковском переулке вернулся домой и обнаружил, что его сбережения в размере более 500 тысяч рублей исчезли. Кроме денег, потерпевший потерял два мужских часа Rolex, а также женские часы Cartier и Audemars. Общая стоимость украденных ценностей составляет 7,8 миллиона рублей.

Под подозрение попала 50-летняя уборщица по имени Людмила, которая работала в клининговой компании и регулярно убирала в квартире потерпевшего с июля. Полиция арестовала женщину через несколько недель после происшествия, и она полностью признала свою вину.

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