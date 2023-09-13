Уборщица из Москвы вынесла у клиента сбережения и драгоценности на 8 млн рублей

В Москве уборщица из клининговой компании вынесла из квартиры клиента сбережения и дорогие часы на восемь миллионов рублей, эту информацию сообщает Baza.
По данным издания, 30 августа владелец квартиры в Большом Овчинниковском переулке вернулся домой и обнаружил, что его сбережения в размере более 500 тысяч рублей исчезли. Кроме денег, потерпевший потерял два мужских часа Rolex, а также женские часы Cartier и Audemars. Общая стоимость украденных ценностей составляет 7,8 миллиона рублей.
Под подозрение попала 50-летняя уборщица по имени Людмила, которая работала в клининговой компании и регулярно убирала в квартире потерпевшего с июля. Полиция арестовала женщину через несколько недель после происшествия, и она полностью признала свою вину.
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