Два товарища, которые дружили с детства, погибли в зоне спецоперации на Украине. Об этом пишет V1.RU.
По словам родных, Руслан Утепов и Асхат Татранов не раз выручали друг друга на поле боя.
Как сообщил лидер общины Палласовского района, военнослужащие пали смертью храбрых. С детства они были неразлучными друзьями. И оба служили танкистами.
Родные бойцов рассказали, что один из них пошёл в ряды ВС РФ добровольно, заключив контракт в мае 2022 года. Он был лучшим механиком-водителем подразделения. Второй тоже был механиком-водителем на другом танке.
Выполняя боевую задачу танкисты погибли 6 сентября.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
КВС детально и честно разобрал посадку "Уралов" на поле: почему A-320 потерял управление, как пилотам и экипажу удалось остаться "живыми в мёртвом железе".