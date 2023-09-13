Два друга-танкиста из Волгоградской области погибли в зоне СВО

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Два товарища, которые дружили с детства, погибли в зоне спецоперации на Украине. Об этом пишет V1.RU.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

По словам родных, Руслан Утепов и Асхат Татранов не раз выручали друг друга на поле боя.

Как сообщил лидер общины Палласовского района, военнослужащие пали смертью храбрых. С детства они были неразлучными друзьями. И оба служили танкистами.

Родные бойцов рассказали, что один из них пошёл в ряды ВС РФ добровольно, заключив контракт в мае 2022 года. Он был лучшим механиком-водителем подразделения. Второй тоже был механиком-водителем на другом танке.

Выполняя боевую задачу танкисты погибли 6 сентября.

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