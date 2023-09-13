Власти Гатчины сообщили о закрытии школ и детских садов из-за подозрительного мужчины в противогазе

Власти Гатчины в лице вице-губернатора Ленобласти по безопасности Михаила Ильина сообщили о закрытии школ и детских садов из-за того, что в нескольких районах города заметили странного незнакомца, у которого было с собой ружьё, а на голове — противогаз.

Фото: facebook.com

Как пишет 78.ru, сначала странного человека, одетого в зелёное пальто, фуражку и противогаз, видели в районе Татьянино. Местные жители забили тревогу, полицейские города начали поиск незнакомца.

В итоге странного мужчину задержали и доставили в полицейский участок. Соседка задержанного рассказала, что ему примерно 50 лет, живёт вместе с матерью в "двушке". По словам женщины, её сосед всегда был со странностями, но три недели назад он начал казаться ей совсем неадекватным.

"Он начал отслеживать соседку. Мы сначала смеялись, но когда я увидела его с ружьем сегодня, я поняла, что надо бить в колокола", — поделилась женщина.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.