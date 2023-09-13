Полковник Хатылев: удар ВСУ по Севастополю показал одну ошибку российской обороны

1:25 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Военный эксперт, полковник в запасе Сергей Хатылев прокомментировал сегодняшнюю ракетную атаку Украины по Севастополю и кораблям Черноморского флота. ВСУ выпустили десять крылатых ракет, семь из которых подразделения ВВС и ПВО России сбили. Однако три всё-таки достигли цели и попали в завод имени Орджоникидзе.

Фото: "Storm Shadow p1220865" by Copyright © 2007 David Monniaux is licensed under CC BY-SA 3.0.

По словам аналитика, этот ночной ракетный удар — классическая картина массированного воздушного удара, которого следовало ожидать.

Однако и действия российских военных по отражению удара тоже можно считать классическими, добавил полковник в беседе с "МК". Отработал истребитель-перехватчик МиГ-31, флот потопил морские дроны-камикадзе, комплексы "Панцирь-С1" сбили пять ракет.

Единственное, что вызывает вопрос: почему комплекс С-400 отработал только по одной цели, продолжил офицер запаса. По его словам, он должен был уничтожить как минимум половину целей на дальних подступах, а "Панцирь" должен был "дорабатывать" после него в ближней зоне.

"Считаю, что с нашей стороны возможна была только одна ошибка, связанная со взаимодействием разнородных сил... Ошибка кроется, скорее всего, в недостаточном взаимодействии — кто по каким целям должен был стрелять", — заключил собеседник издания.

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