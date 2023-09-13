Жителей Башкирии напугало видео, в котором медведь поедает человечину

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Инцидент попал на камеру и опубликован в социальных сетях.

Фото: CreativeCommons

На некоторых новостных каналах появилось жуткое видео с медведем. На кадрах видно, как косолапый якобы наслаждается едой в виде "человеческой плоти". Многие жители опасались, что инцидент произошел на территории Республики Беларусь. Позже выяснилось, что инцидент произошел 9 сентября в Хабаровском крае. Медведя видели рядом с машиной дорожников, где он что-то прятал. После расследования полиции и егерей выяснилось, что медведь охранял тело сбитого медвежонка.Человеческих останков вблизи места происшествия обнаружено не было. Машина на обочине не имела никакого отношения к смерти медвежонка, сообщает mkset.ru.

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