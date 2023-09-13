Советский и армянский актёр кино и театра Самвел Саркисян скончался 12 сентября, незадолго до своего 68-летия. Об этом сообщили в Союзе театральных деятелей Армении.
Артист известен зрителю по роли Армена из мелодрамы "Танго нашего детства", которая вышла на экраны в 1981 году. Он играл младшего брата Фрунзе Мкртчяна.
Также Саркисян сыграл в "Цене жизни", "Возвращении" и "Женихе из цирка". Причина смерти актёра не уточняется.
Ранее стало известно о смерти в Москве на 69-м году жизни народного артиста России Сергея Соколова.
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