Ирина Слуцкая устроила скандал из-за места в самолёте

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Бывшая фигуристка Ирина Слуцкая устроила скандал из-за места в самолёте, сообщает "СЭ".

Фото: instagram. com

Источник рассказал, что двукратная чемпионка мира и серебряный призёр Олимпиады 2002-го года летела рейсом популярной российской авиакомпании и решила уступить своё место ребёнку, который хотел сидеть у окна.

Однако своевольную пересадку обнаружила стюардесса, попытавшись пресечь её. Бортпроводница пообещала пожаловаться командиру воздушного судна. Оказалось, что пересадки с указанных в билетах мест не допускают правила перевозчика.

"Они говорят, что не смогут выполнить полёт, если я не сяду на своё место", — прокомментировала инцидент Слуцкая.

Как именно разрешилась ситуация на борту, на данный момент неизвестно.

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Слуцкая устроила скандал на борту самолета