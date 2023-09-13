Бывшая фигуристка Ирина Слуцкая устроила скандал из-за места в самолёте, сообщает "СЭ".
Источник рассказал, что двукратная чемпионка мира и серебряный призёр Олимпиады 2002-го года летела рейсом популярной российской авиакомпании и решила уступить своё место ребёнку, который хотел сидеть у окна.
Однако своевольную пересадку обнаружила стюардесса, попытавшись пресечь её. Бортпроводница пообещала пожаловаться командиру воздушного судна. Оказалось, что пересадки с указанных в билетах мест не допускают правила перевозчика.
"Они говорят, что не смогут выполнить полёт, если я не сяду на своё место", — прокомментировала инцидент Слуцкая.
Как именно разрешилась ситуация на борту, на данный момент неизвестно.
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