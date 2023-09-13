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Заслуженный пилот РФ Сытник: посадка Airbus A320 в поле была необоснованной

1:20
Происшествия

Заслуженный пилот РФ Юрий Сытник подверг критике членов экипажа самолёта Airbus A320, который экстренно приземлился в поле под Новосибирском.

Заслуженный пилот РФ Сытник: посадка Airbus A320 в поле была необоснованной
Фото: Openverse

По его мнению, воздушное судно могло приземлиться в аэропорту Омска благодаря аварийным тормозам и реверсу двигателя.

Он назвал решение посадить самолёт в Новосибирской области необоснованным. Как пояснил пилот, ситуация могла обернуться трагическими последствиями. Эксперт добавил, что пилоты, судя по всему, "голову дома забыли".

"Ну как можно из аэропорта нормально, где есть обеспечение медицинское, техническое, пожарные машины, там город весь мог помочь, даже если ты выкатился, как можно было пойти с выпущенными шасси на Новосибирск", — отметил Сытник в беседе с "Лайфом".

Ранее авиаэксперт Андрей Литвинов упрекнул экипаж самолёта, летевшего из Сочи в Омск, в непрофессионализме. Он считает, что судно нужно приземлять на поле в случае острого дефицита топлива и отказа двигателей.

При этом командир экипажа Airbus A320 Сергей Белов подчеркнул: решение о посадке в Новосибирской области было принято из-за сообщения о плохой погоде в Омске.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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