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Соседи рассказали подробности гибели молодой мамы, выпавшей с 24-го этаже в Екатеринбурге

1:11
Происшествия

Соседи рассказали подробности гибели молодой мамы, которая выпала из окна квартиры на 24-м этаже в Екатеринбурге. У 22-летней девушки остался девятимесячный ребёнок. Об этом пишет портал Е1.RU.

Соседи рассказали подробности гибели молодой мамы, выпавшей с 24-го этаже в Екатеринбурге
Фото: СК РФ по Московской области

Ранее подруга погибшей сообщила, что хозяйка квартиры решила навести порядок и вымыть окна, но не удержалась и сорвалась вниз. Однако очевидцы заявили изданию, что трагедия произошла ночью. И в это время девушка вряд ли делала уборку. В слова подруги соседи не поверили.

Одна из соседок заявила, что видела через тонкие шторы тень, летевшую мимо окна, а затем услышала громкий хлопок.

"В чате написали, что это скорее всего не суицид и не случайность, потому что у неё была ссора с мужчиной, были слышны крики ругани, потом всё резко затихло", — добавила собеседница портала.

Свидетели заявили, что Кристина упала на козырёк почты. А рядом, когда её тело приехали снимать, ходил нервный мужчина, который много курил.

В СК трагедию пока не комментируют.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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