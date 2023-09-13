В Нижегородской области 13-летняя девочка сбежала из дома замуж и пропала без вести

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Нижегородской области уже три дня ищут 13-летнюю девочку, которая сбежала из дома замуж и пропала без вести. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: facebook.com

По информации издания, подросток из села Малое Туманово переписывалась с неизвестным парнем в течение дня, а затем заявила сестре, что выходит замуж.

Всерьёз это воспринято не было. Однако через несколько часов девочка вышла на улицу, села в подъехавшую к дому "Ладу" и уехала с неизвестными.

Поздним вечером она не вернулась домой, её телефон был то выключен, то включался, но на звонки она не отвечала. Родители забили тревогу. Мать и отец предполагают, что дочь могли украсть родственники-цыгане, чтобы выдать её замуж.

Пропавшую ищут, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее стало известно, что пропавшая в канун дня рождения жительница Екатеринбурга отправила близким тревожные сообщения.

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