Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли сегодня ночью удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду, 13 сентября.
Также удар был нанесён тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем.
По заявлению ведомства, семь крылатых ракет ыбли сбиты средствами ПВО, все безэкипажные катера уничтожены патрульным кораблём "Василий Быков".
В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте.
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