МО РФ: ночью ВСУ ударили десятью крылатыми ракетами по заводу Орджоникидзе в Севастополе

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли сегодня ночью удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду, 13 сентября.

Фото: wikimedia.org

Также удар был нанесён тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем.

По заявлению ведомства, семь крылатых ракет ыбли сбиты средствами ПВО, все безэкипажные катера уничтожены патрульным кораблём "Василий Быков".

В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте.

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