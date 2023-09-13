В Волгоградской области потерпел крушение самолёт Су-24, сообщили в Министерстве обороны России. Известно, что на вылет машина вышла без боекомплекта.
Согласно информации, самолёт выполнял тренировочный полёт 12 сентября.
"При выполнении планового учебно-тренировочного полета в Волгоградской области потерпел крушение самолёт Су-24", — говорится в сообщении военного ведомства.
Известно, что самолёт упал в безлюдной местности. Разрушений и пострадавших на земле нет, уточнили в Минобороны.
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