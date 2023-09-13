Минобороны: в Волгоградской области потерпел крушение самолёт Су-24

0:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Волгоградской области потерпел крушение самолёт Су-24, сообщили в Министерстве обороны России. Известно, что на вылет машина вышла без боекомплекта.

Фото: openverse

Согласно информации, самолёт выполнял тренировочный полёт 12 сентября.

"При выполнении планового учебно-тренировочного полета в Волгоградской области потерпел крушение самолёт Су-24", — говорится в сообщении военного ведомства.

Известно, что самолёт упал в безлюдной местности. Разрушений и пострадавших на земле нет, уточнили в Минобороны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.