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Wprost: пьяный поляк избил украинского таксиста

0:41
Происшествия

Пьяный поляк избил украинского таксиста в городе Гданьске. Согласно информации, беженец попросил гражданина Польши не употреблять спиртное в машине, за что получил удар по лицу.

Wprost: пьяный поляк избил украинского таксиста
Фото: "Refugee from Ukrainian in the train 20220228" by 梁柏堅（表弟） Pakkin Leung is licensed under CC BY 4.0.

Двое поляков заказали такси в аэропорт, на вызов приехал украинский беженец. Пассажир на переднем сидении начал выпивать прямо в машине, на что получил замечание.

"Пассажир не только не выполнил эту просьбу, но и начал вульгарно оскорблять водителя и насмехаться над его происхождением", — сообщает Wprost.

Словесная перепалка закончилась рукоприкладством. Пассажир ударил украинца.

В инциденте разбирается польская полиция.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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