Пьяный поляк избил украинского таксиста в городе Гданьске. Согласно информации, беженец попросил гражданина Польши не употреблять спиртное в машине, за что получил удар по лицу.
Двое поляков заказали такси в аэропорт, на вызов приехал украинский беженец. Пассажир на переднем сидении начал выпивать прямо в машине, на что получил замечание.
"Пассажир не только не выполнил эту просьбу, но и начал вульгарно оскорблять водителя и насмехаться над его происхождением", — сообщает Wprost.
Словесная перепалка закончилась рукоприкладством. Пассажир ударил украинца.
В инциденте разбирается польская полиция.
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