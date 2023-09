Your browser does not support the audio element.

Пьяный поляк избил украинского таксиста в городе Гданьске. Согласно информации, беженец попросил гражданина Польши не употреблять спиртное в машине, за что получил удар по лицу.

Фото: "Refugee from Ukrainian in the train 20220228" by 梁柏堅(表弟) Pakkin Leung is licensed under CC BY 4.0.