Пилот Литвинов считает, что экипаж севшего в поле Airbus действовал непрофессионально

1:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По мнению советского и российского пилота гражданской авиации, авиаэксперта Андрея Литвинова, аварийная посадка Airbus A320 "Уральских авиалиний" в поле под Новосибирском — это результат непрофессионализма пилотов.

Фото: Openverse

По словам Литвинова, то же самое можно сказать и об экстренной посадке Airbus A321, проведённой в 2019 году пилотом Дамиром Юсуповым.

"Эти два случая объединяет одна проблема: "Уральским авиалиниям" надо получше готовить своих летчиков, своих командиров. Что одного, что второго", — сказал Литвинов, слова которого приводит Газета.Ru.

Эксперт считает, что сажать самолёт в поле можно только в том случае, если топливо уже на исходе, если на борту возникает пожар или при отказе двигателей.

"Либо малое количество топлива и он понял, что он не долетит, и произвел посадку в поле. Не надо было лететь на запасной аэродром, если у тебя нет топлива. Ты мог упасть на дома, в лес, в горы, в гаражи. Опять повезло, что им попалось поле", — объяснил Литвинов.

А из-за отказа гидравлической системы сажать самолёт в поле было необязательно, считает эксперт. Он добавил, что экипажу нужно было как следует посчитать топливо, как говорится в инструкции. Из-за действий не подготовленных как следует пилотов пассажиры рисковали, добавил Литвинов.

12 сентября самолет Airbus A320 "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, из-за отказа гидравлической системы совершил экстренную посадку в поле, не долетев до аэродрома в Новосибирской области. Никто из пассажиров и членов экипажа серьёзно не пострадал.

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Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку под Новосибирском