Суд наказал мужа Бабушкиной из сериала "Беспринципные" штрафом в размере 200 тыс. руб.

В Московском суде вынесли приговор Андрею Гацунаеву, супругу актрисы Кристины Бабушкиной.

Фото: Openverse

Согласно официальному заявлению пресс-службы Замоскворецкого суда, Гацунаев признан виновным по нескольким статьям, включая применение насилия в отношении представителя власти, а также незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление или переработку наркотических средств.

В качестве наказания ему был наложен штраф в размере 200 тысяч рублей.

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