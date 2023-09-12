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Суд наказал мужа Бабушкиной из сериала "Беспринципные" штрафом в размере 200 тыс. руб.

Происшествия

В Московском суде вынесли приговор Андрею Гацунаеву, супругу актрисы Кристины Бабушкиной.

Суд наказал мужа Бабушкиной из сериала "Беспринципные" штрафом в размере 200 тыс. руб.
Фото: Openverse

Согласно официальному заявлению пресс-службы Замоскворецкого суда, Гацунаев признан виновным по нескольким статьям, включая применение насилия в отношении представителя власти, а также незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление или переработку наркотических средств.

В качестве наказания ему был наложен штраф в размере 200 тысяч рублей.

 

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🍿ОБЗОР НА СЕРИАЛ "БЕСПРИНЦИПНЫЕ"
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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