Обнаруженный без головы в Москве хирург ранее оперировал раненых в зоне СВО

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Тело 56-летнего врача Доржо Аюшеева обнаружила в квартире на севере Москвы его племянница. Она пришла, чтобы собрать ему чемодан перед вылетом.

Фото: СК РФ по Московской области

Родственница рассказала следователям, что должна была прийти к нему в "двушку" на Фестивальной улице 11 сентября, чтобы помочь упаковать вещи.

Сначала женщина предполагала, что хирург предполагал улететь на родину в Улан-Удэ в понедельник, однако билет на самолёт удалось взять на вечер вторника, 12 сентября. Врач планировал навестить брата и племянника.

Аюшеев позвонил 11 сентября и сказал, что сообщит, когда надо собирать чемодан. Однако сигнала племянница так и не дождалась. Она пришла в его жилище, где обнаружила мёртвого дядю с отрезанной головой.

В марте врача вместе с коллегами отправляли в зону СВО на месяц, где хирурги оперировали раненых, сообщает "МК".

Ранее стало известно, что на севере Москвы сегодня были найдены два обезглавленных тела мужчин азиатской внешности на одной улице.

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