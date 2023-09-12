Жительница Омска рассказала, что паника среди пассажиров самолёта Airbus началась после посадки

1:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Самолёт Airbus A320 "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку в поле Новосибирской области. На борту, благодаря профессиональным действиям бортпроводников, удалось предотвратить панику. Эту информацию предоставили пассажиры в ходе беседы с Телеканалом "360".

Фото: Openverse

Жительница Омска Юлия Машарова рассказала, что провела большую часть полёта во сне, так как вылет из Сочи совершили ночью. Её разбудили только перед планируемой посадкой в свой родной город. Но внезапно самолёт начал выполнять второй круг, и затем пассажирам сообщили, что из-за погодных условий воздушное судно приземлится в Новосибирске.

"Бортпроводники показали, как группироваться, как эвакуироваться, что вообще делать. Экипаж сделал всё, чтобы пассажиры не поймали панику раньше времени", — заявила собеседница.

Юлия сообщила, что посадка оказалась очень мягкой, никто из пассажиров не пострадал. Все путешественники вели себя достойно. Те, кто находился рядом с аварийными люками, следуя инструкции, оперативно открыли двери и развернули аварийные трапы. После этого пассажиры по очереди покинули самолёт и отошли на безопасное расстояние в сторону леса.

"Паника пришла потом, когда уже все вышли и отбежали. Люди поняли, что произошло. Поплакали, поздравили друг друга со вторым днем рождения. Благодаря экипажу и слаженным действиям мы всё сделали правильно", — заявила пассажирка.

Пассажирка также выразила огромную благодарность экипажу за мужество и спасение множества жизней.

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