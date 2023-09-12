Блогерша из Красноярска создаёт виртуальные надгробия для живых детей, как форму мести их родителям. Полиция начала расследование данного инцидента.
Телеграм-канал Kras Mash опубликовал информацию о данной ситуации, утверждая, что блогерша по имени Ольга использует фотографии детей, чьи родители находятся в конфликте с ней, и вставляет их изображения на виртуальные мемориальные плиты и места захоронения. Затем она выкладывает это в своей группе с комментарием:
"Примите соболезнования".
По информации канала, родители детей уже обратились в правоохранительные органы.
Полиция проводит проверку в связи с распространением фотографий, на которых изображены несуществующие надгробия, а также изображения несовершеннолетних, сообщает prmira.ru.
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