Два обезглавленных тела мужчин азиатской внешности найдены в Москве на одной улице

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На севере Москвы найдены два обезглавленных трупа мужчин азиатской внешности. Расстояние между местами убийства — 600 метров. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: wikimedia.org

По данным издания, рано утром сегодня нашли труп в парке Дружба недалеко от улицы Фестивальная. Убитому на вид около 30 лет.

Второе обезглавленное тело — тоже мужчины азиатской внешности — нашли в квартире на той же улице в 600 метрах от парка. Предположительно, это 56-летний врач-травматолог.

Сейчас следователи выясняют, могут ли эти два убийства быть связаны между собой. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" по первому случаю.

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