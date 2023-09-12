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Работавших под предлогом грузоперевозок мошенников задержали в Удмуртии

1:07
Происшествия

В Удмуртии полицейские задержали нескольких подозреваемых, которые обвиняются в мошенничестве против жителей разных регионов. Под предлогом грузоперевозок они обращались к потерпевшим, представляясь сотрудниками компании-грузоперевозчика, и требовали предоплату за услуги, после чего исчезали. Полиция установила, что фигуранты совершили три преступления на общую сумму около 550 000 рублей, пострадали более 30 человек из разных регионов России.

Работавших под предлогом грузоперевозок мошенников задержали в Удмуртии
Фото: Openverse

"Находил на сайте объявление о перевозке грузов, звонил, представлялся водителем перевозки, но работу не выполнял и получал деньги. В содеянном раскаиваюсь," — заявил один из мошенников на видеозаписи.

В ходе обысков у полиции были изъяты мобильные телефоны, банковские карты, сим-карты, роутеры и накопители. Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. За совершенные преступления им грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает udm-info.ru.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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