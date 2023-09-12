Работавших под предлогом грузоперевозок мошенников задержали в Удмуртии

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Удмуртии полицейские задержали нескольких подозреваемых, которые обвиняются в мошенничестве против жителей разных регионов. Под предлогом грузоперевозок они обращались к потерпевшим, представляясь сотрудниками компании-грузоперевозчика, и требовали предоплату за услуги, после чего исчезали. Полиция установила, что фигуранты совершили три преступления на общую сумму около 550 000 рублей, пострадали более 30 человек из разных регионов России.

Фото: Openverse

"Находил на сайте объявление о перевозке грузов, звонил, представлялся водителем перевозки, но работу не выполнял и получал деньги. В содеянном раскаиваюсь," — заявил один из мошенников на видеозаписи.

В ходе обысков у полиции были изъяты мобильные телефоны, банковские карты, сим-карты, роутеры и накопители. Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. За совершенные преступления им грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает udm-info.ru.

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