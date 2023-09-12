Жена посадившего самолёт в поле второго пилота рассказала о тревожном звонке: меня затрясло

Супруга второго пилота самолёта "Уральских авиалиний" Эдуарда Семёнова Анна рассказала, что муж звонил ей утром в начале девятого. И на тот момент она ещё ничего не знала о случившемся.

Фото: Openverse

"Сказал, чтобы не переживала, была экстренная посадка, отказала гидросистема, но все живы, здоровы, сели хорошо. Добавил, что сели не на кукурузном поле, а на пшеничном. Но по его голосу я поняла, что ситуация была настолько серьёзная, что всё могло закончиться не так благополучно", — отметила женщина в беседе с "МК".

По её словам, сами пилоты находились в шоке, так как отказ гидросистемы — это непростая ситуация. Да и жёсткая посадка могла привести к взрыву самолета.

Анна добавила, что потом стала искать информацию в Сети, и её затрясло. В голове сразу начали возникать картинки, что могло бы произойти, если бы экипаж не справился.

Ранее командир экипажа "Аэробуса" Сергей Белов объяснил, как принял решение об аварийной посадке.

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