Экипаж самолета "Уральских авиалиний" посадил его на пшеничное поле

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Экипаж самолета "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку на пшеничное поле в Убинском районе Новосибирской области.

Фото: Vivan755

Рейс, направлявшийся из Сочи в Омск, принял решение о посадке в аэропорту Новосибирска из-за технических проблем. На борту находилось 159 пассажиров, включая 23 ребенка, и 6 членов экипажа.

По предварительным данным, никто не пострадал, и пассажиры были успешно эвакуированы. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку инцидента.

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