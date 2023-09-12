Экипаж самолета "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку на пшеничное поле в Убинском районе Новосибирской области.
Рейс, направлявшийся из Сочи в Омск, принял решение о посадке в аэропорту Новосибирска из-за технических проблем. На борту находилось 159 пассажиров, включая 23 ребенка, и 6 членов экипажа.
По предварительным данным, никто не пострадал, и пассажиры были успешно эвакуированы. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку инцидента.
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