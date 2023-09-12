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Травников: севший в поле под Новосибирском пассажирский самолёт не загорелся

1:07
Происшествия

Спасатели не зафиксировали возгорания после экстренной посадки самолёта "Уральских авиалиний", который выполнял рейс Сочи — Омск. Об этом заявил глава Новосибирской области Андрей Травников.

Травников: севший в поле под Новосибирском пассажирский самолёт не загорелся
Фото: Openverse

Он напомнил, что воздушное судно экстренно приземлилось на грунт в Убинском районе под Новосибирском. Как пояснил губернатор, с борта эвакуированы 170 пассажиров, в том числе 23 ребёнка.

"По предварительной информации, обошлось без жертв, пассажиры эвакуированы, горения не зафиксировано", — подчеркнул Травников в Telegram-канале.

Губернатор призвал администрацию Убинского района принять меры, чтобы устранить последствия экстренного приземления воздушного судна. По словам Травникова, пассажирам самолёта будет оказана необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что самолёт Airbus A320 подал сигнал тревоги, а затем внезапно изменил маршрут и экстренно приземлился в районе села Каменка под Новосибирском. На месте ЧП работают спасатели.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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