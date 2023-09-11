ФСБ выявила незаконную продажу более 8 тонн краба в ресторанах Москвы

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники ФСБ провели проверку столичных ресторанов и обнаружили незаконную продажу более восьми тонн краба на сумму почти 50 миллионов рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах ТАСС.

Фото: Wikipedia

"В настоящее время следователи допросили более десятка сотрудников и директоров ресторанов в Москве", — уточнил источник.

В рамках уголовного дела проводятся различные экспертизы. По данным следствия, московские рестораторы сговорились с поставщиками, чтобы приобрести крабов без соблюдения необходимых санитарных процедур. За это преступление фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.

Уточняется, что силовики проверили сеть ресторанов "White Rabbit Family" (WRF) Бориса Зарькова. Сам ресторатор подтвердил проведение проверки и подчеркнул, что руководство ресторанных заведений сотрудничает с правоохранительными органами. По его словам, следственные действия не влияют на нормальное ведение бизнеса.

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