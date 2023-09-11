Педагог укусил полицейского, который задержал его с наркотиками

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) 24-летний педагог укусил полицейского при его задержании. Об этом сообщает информационный канал "Ural Mash" в Telegram.

Фото: Openverse

Молодой мужчина был замечен правоохранителем, когда тот размещал наркотические вещества во дворах домов. Когда полицейский приблизился к нарушителю, тот избавился от запрещенных веществ и сопротивлялся задержанию, в частности, укусил полицейского за руку.

По информации канала, в отношении педагога был выписан штраф за административное правонарушение по статье "хулиганство". Не уточняется, было ли возбуждено уголовное дело против мужчины по статье "распространение наркотиков".

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