Педагог укусил полицейского, который задержал его с наркотиками

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) 24-летний педагог укусил полицейского при его задержании. Об этом сообщает информационный канал "Ural Mash" в Telegram.
Молодой мужчина был замечен правоохранителем, когда тот размещал наркотические вещества во дворах домов. Когда полицейский приблизился к нарушителю, тот избавился от запрещенных веществ и сопротивлялся задержанию, в частности, укусил полицейского за руку.
По информации канала, в отношении педагога был выписан штраф за административное правонарушение по статье "хулиганство". Не уточняется, было ли возбуждено уголовное дело против мужчины по статье "распространение наркотиков".
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