В Орловской области участник СВО получил 15 лет колонии за насилие над падчерицей

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Участник СВО из Орловской области получил 15 лет колонии за сексуальное насилие над падчерицей. Об этом пишет Telegram-канал "Осторожно, новости".

Фото: https://versiya.info/uploads/posts/2019-11/1573124134_policejskij.jpg

Сообщается, что 36-летний военный-контрактник участвовал в спецоперации с августа по ноябрь 2022 года. После возвращения мужчина стал часто выпивать и не мог контролировать свою агрессию.

В марте солдат снова выпил, а затем ударил 10-летнюю падчерицу и надругался над ней. В этот момент в комнату вошла мама ребёнка и бросилась защищать дочь, а после вызвала полицию.

Военный был задержан. Сегодня Брянский гарнизонный военный суд признал его виновным в насильственных действиях сексуального характера. Подсудимый свою вину признал.

Однако даже после вынесенного приговора мама девочки готова бороться и дальше и собирается вместе с адвокатом подать иск к осуждённому о компенсации морального вреда.

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