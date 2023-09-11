Хакеры украли с Atomic Wallet 100 миллионов долларов. Среди пострадавших — россияне

2:21 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В результате хакерской атаки на эстонскую компанию, предоставляющую криптокошельки, пострадало как минимум 50 россиян. Точная сумма украденных средств неизвестна, но юристы оценивают ее примерно в 100 миллионов долларов. Основными подозреваемыми в этом преступлении являются хакеры из Северной Кореи.

Фото: Оpenverse

Скорее всего, за взломом стояла хакерская группировка Lazarus, которая взламывает несколько сервисов, работающих с криптовалютой, включая криптосервисы для хранения цифровых активов.

Информация о взломе эстонской компании Atomic Wallet стала известна в начале июня. Начальная оценка ущерба составляла 35 миллионов долларов, но сейчас адвокаты утверждают, что это число значительно превышает первоначальную оценку и составляет как минимум 100 миллионов долларов. Юлия Алейник, руководитель группы юристов DestraLegal. ru, представляет интересы российских пострадавших:

"Наши финансовые аналитики предполагают, что общая сумма украденных средств составила около 100 миллионов долларов, согласно имеющимся данным. Расследование правоохранительных органов в разных странах все еще продолжается, и официальная сумма ущерба пока не установлена. Но по предварительным подсчетам, она составляет приблизительно 100 миллионов долларов. Изначально утверждалось, что было украдено 35 миллионов долларов, причем наибольший ущерб понесли 5 аккаунтов. Один из владельцев потерял Ethereum на 3,5 миллиона долларов, а другой — USDT на 2,8 миллиона долларов."

Оказалось, что это только вершина айсберга.

Atomic Wallet — это приложение для управления криптовалютами, позволяющее пользователям хранить, обменивать, покупать и стейкировать более 1000 монет и токенов. Atomic Wallet также поддерживает NFT и L2 сети, такие как Optimism и Arbitrum. Создатели сервиса утверждают, что обеспечивают безопасность и анонимность пользователей, поскольку все приватные ключи и seed-фразы зашифрованы на устройствах пользователей и не передаются на серверы проекта.

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