Психолог рассказала, можно ли было предотвратить резню у школы под Таганрогом

2:20 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Психолог Ксения Куканова поделилась своими размышлениями о причинах, почему ученик мог совершить нападение на людей у школы под Таганрогом.

Фото: openverse

Случаи агрессивного поведения учеников или бывших учеников в школах давно не являются редкостью. Однако произошедший инцидент в школе Ростовской области можно назвать не просто "школьной историей", отметила клинический психолог Ксения Куканова. Напомним, что в поселке Красный Десант произошло нападение в школе, в ходе которого подросток с ножом напал на людей, получивших ранения. Свидетели событий остановили и задержали нападавшего.

Психолог подчеркнула, что в большинстве случаев нападения подростков в школах связаны с наличием психических заболеваний у детей.

"Подобные ситуации сложно выявить. Это не просто 'школьная история'. Ведь как дети, так и подростки, находящиеся на психиатрическом учете, должны получать соответствующее лечение. Возможно, в данном случае подросток не получал необходимого лечения, или оно не оказалось эффективным", — подчеркнула Ксения Куканова.

Она также отметила, что в школе, скорее всего, были случаи странного поведения этого подростка или необычных высказываний, которые могли вызвать беспокойство у других учеников.

Возможно, школьники просто не знали, как реагировать на такие сигналы, и не передавали их взрослым. И даже если они передавали, взрослые, возможно, не обратили должного внимания на эти сигналы. Часто людям проще не верить в непонятные истории, списывая их на шутки.

"Сейчас у нас нет четкой системы предотвращения таких ситуаций. Но, на мой взгляд, это можно предупредить, если усовершенствовать систему взаимодействия между разными инстанциями", — подчеркнула психолог.

Она также добавила, что психиатрическая помощь в настоящее время является конфиденциальной, и о ней не сообщают третьим лицам. По мнению Ксении Кукановой, это не всегда неправильно. Однако, как она отметила, школьные психологи часто недостаточно подготовлены в области психиатрии, и их образование больше ориентировано на педагогику, сообщает rostovgazeta.ru.

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