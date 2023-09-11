Кровавый дождь: британцы просыпаются и видят странный слой пыли, покрывающий их автомобили

1:27 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В минувшие выходные множество британских жителей проснулись и обнаружили, что их автомобили стали грязнее, чем обычно. И что же послужило причиной этой неожиданной нечистоты? Некоторые были удивлены узнать, что это было следствием песчаной бури в Сахаре, несмотря на значительное географическое расстояние.

Фото: Наталья Плоская/shutterstock.com

Как объяснили в Метеорологическом бюро на своем сайте, ветры над пустынями могут сильно дуть, поднимая пыль и песок высоко в атмосферу. Если эти ветры направлены на север в верхней части атмосферы, то пыль может попасть на Землю в далеких уголках мира, включая Великобританию.

Эти облака пыли могут подниматься на огромные высоты и перемещаться через тысячи миль, перенося с собой песчаные частицы. Когда пыль наконец оседает на земле, она смешивается с каплями воды и может иметь красноватый оттенок, поэтому ее иногда называют "кровавым дождем". Пыль Сахары достигает Великобритании несколько раз в год, и в целом не создает серьезных проблем.

Однако в Африке, особенно во время депрессии Боделе, которая может привести к выпадению до 700 000 тонн пыли в день зимой, сезонная пыль (в сочетании с антропогенным загрязнением) оказывает значительное воздействие. По оценкам, она сокращает продолжительность жизни на 4-5 лет, что делает ее важной проблемой.

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What is Saharan Dust?