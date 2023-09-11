Житель Екатеринбурга скончался после взрыва зажигалки в ванной комнате

В Екатеринбурге сейчас проводится расследование инцидента, случившегося в одной из квартир по улице Циолковского. 6 сентября произошел взрыв зажигалки в ванной комнате, приведший к гибели местного жителя. Мужчине были диагностированы ожоги, и его доставили в больницу, где он скончался 11 сентября.
Старший помощник главы Следственного комитета по Свердловской области, Александр Шульга, сообщил об этом инциденте. Сейчас следователи проводят проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Как сообщили в отделении по связям со СМИ Управления МВД России по Екатеринбургу, мужчина заправлял зажигалку в ванной, и взрыв произошел, когда он решил проверить ее работоспособность. Погибшему было 35 лет, сообщает tagilcity.ru.
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