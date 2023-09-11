Школьница из Москвы разгромила квартиру отца, пока тот отдыхал на море

1:25 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Юная московская школьница разгромила квартиру своего отца, пока того длительное время не было дома.

Фото: openverse

Как пишет Telegram-канал Baza, родители 11-летней девочки расстались. До этого школьница каждый год ездила летом с отцом в Сочи, но в этот раз отказалась от поездки, предпочтя провести летние каникулы в городе, с матерью.

Любящий папа на время отъезда оставил дочке ключи от своей квартиры, чтобы она могла приходить и отдыхать там, когда ей захочется.

Когда отец уехал в отпуск, девочка начала водить в папину квартиру друзей, которые "отрывались" там по полной программе. Школьники нашли у мужчины алкогольные напитки, сломали всё, что только можно было. Этого им показалось мало: дети прожгли пледы и в завершение решили организовать бассейн прямо на полу комнаты.

Когда вода из "бассейна" начала сочиться через потолок соседей снизу, те прибежали выяснить, в чём дело, и детский "праздник" подошёл к концу.

Приехавший из Сочи отец девочки пришёл в ужас, увидев свою затопленную и разгромленную квартиру. Мужчина попытался потребовать с родителей других детей, крушивших его жильё, частичную компенсацию за ремонт, однако договорить им пока не удалось.

Между тем его 11-летняя дочь снова живёт у матери, добавили журналисты.

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