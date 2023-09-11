Утиная охота стала причиной возбуждения дела против мирового судьи в Новосибирской области

1:24 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сегодня, 11 сентября, глава Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, утвердил инициирование уголовного производства в отношении бывшей судьи из Новосибирской области, которую подозревают в принятии взятки.

Фото: openverse

Эта история началась весной 2023 года, когда в районе Венгеровского в Новосибирской области был задержан житель Омска за незаконную охоту на уток. Чтобы избежать наказания, мужчина нанял адвоката, также проживающего в Омске. Правозащитник предпринял попытку передать взятку судье районного суда Венгеровского района. По данным источника Om1, сумма взятки составила 3 миллиона рублей. Спецслужбы задержали судью во время передачи первой части суммы в размере 1,5 миллиона рублей.

Интересно, что после этого инцидента судья приняла решение уйти на заслуженный отдых и получила существенное денежное пособие, предусмотренное для нее государством при уходе на пенсию. После возбуждения уголовного дела возможно потребуется вернуть эту сумму в государственную казну.

Адвокат также был задержан. Вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении бывшей судьи будет рассмотрен высшей квалификационной коллегией судей 18 сентября.

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