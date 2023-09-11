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Ученик, напавший с ножом на людей в ростовской школе, хотел убить учителя

1:19
Происшествия

Подросток, напавший на жителей Ростовской области с кухонным ножом, задумал убить учителя в школе, уголовное дело уже возбуждено по статье о покушении на убийство, как сообщил представитель Следственного управления Следственного комитета России по данному региону.

Ученик, напавший с ножом на людей в ростовской школе, хотел убить учителя
Фото: openverse.org

"В настоящее время в отношении 15-летнего подростка возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктами "а, б" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на убийство)", — сообщил он журналистам.

По версии следствия, в понедельник утром 15-летний подросток, имея намерение убить учителя Краснодесантской школы в связи с его профессиональной деятельностью, надел маску, взял кухонный нож и попытался проникнуть на территорию школы. Его попытку остановили две сотрудницы школы и один из родственников ученицы. При этом они получили ранения, и один из пострадавших был госпитализирован.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия и изъяли орудие преступления. Также были назначены психолого-психиатрическая и судебно-медицинская экспертизы в отношении подозреваемого, который находится под следственными действиями.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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