Причиной смерти жительницы Москвы, которая скончалась после употребления арбуза, предварительно, стала сердечная недостаточность. Признаков отравления обнаружено не было. Об этом сообщило столичное Главное Следственное Управление СК РФ в своём Telegram-канале.
В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.
Ранее родственники погибшей раскрыли подробности произошедшего. По их словам, тот же арбуз ели ещё два члена семьи, но с ними всё в порядке.
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