СК РФ: причиной смерти москвички не было отравление арбузом

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Причиной смерти жительницы Москвы, которая скончалась после употребления арбуза, предварительно, стала сердечная недостаточность. Признаков отравления обнаружено не было. Об этом сообщило столичное Главное Следственное Управление СК РФ в своём Telegram-канале.

Фото: wikimedia.org

В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

Ранее родственники погибшей раскрыли подробности произошедшего. По их словам, тот же арбуз ели ещё два члена семьи, но с ними всё в порядке.

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