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В Хабаровске мужчина угнал машину от медцентра вместе с детьми

3:07
Происшествия

Мужчина решил угнать припаркованный рядом с медицинским центром автомобиль. В этот момент в салоне находились две дочери владельца машины. Однако это не помешало злоумышленнику угнать автомобиль с девочками на борту и даже проехать несколько метров с главой семьи, который в то время находился на капоте.

В Хабаровске мужчина угнал машину от медцентра вместе с детьми
Фото: openverse.org

Инцидент произошел сегодня, 11 сентября, на парковке медицинского центра на улице Промышленной. Семья остановилась возле клиники, чтобы посетить специалистов. Оба родителя вышли из машины, и это дало возможность мужчине воспользоваться ситуацией: в то время как отец семейства был в магазине через дорогу, а мать — в клинике, он запрыгнул на переднее сиденье.

В этот момент в машине находились девочки-подростки, которые сразу начали кричать.

"Мама была в поликлинике, а мы сидели на заднем сиденье. Пяти минут не прошло после ухода родителей, как мужчина сел в машину. Сначала он долго осматривался, а потом прыгнул к нам. Сестра попыталась его остановить, начала кричать. Он её оттолкнул и заблокировал двери. Я в этот момент позвонила папе," — рассказала одна из дочерей потерпевшей семьи.

Крики напуганных девочек услышали двое прохожих, которые первыми попытались помочь детям.

"Я шел мимо Honda Fit Aria и услышал крики. Потом выбежал мужчина, который сказал, что он владелец автомобиля и что в нём его дети. Мы начали дергать водительскую дверь, но она была закрыта. В этот момент человек внутри завёл машину и поехал, а хозяин бросился на капот, на котором проехал несколько метров. Это было очень страшно!" — рассказал один из свидетелей Александр.

Прохожие бросились за удаляющейся машиной, крича девочкам, чтобы они разблокировали дверь и выбрались наружу. Однако им не удалось сделать это сразу.

"Одна из девочек — инвалид, и она не могла самостоятельно выйти из машины. Поэтому, как только они смогли открыть дверь, я сразу же прыгнула в салон и начала душить его," — добавила мама девочек.

По всей видимости, у угонщика не было опыта вождения, и он не смог правильно переключить передачу, поэтому машина двигалась рывками, и именно это помогло его остановить. Когда его извлекли из машины, он начал сильно потеть и жаловался на плохое самочувствие, сообщает "ДВ-РОСС. Владивосток". Свидетели вызвали скорую помощь, и на место приехали сотрудники ГИБДД. Пока не ясно, что мотивировало угонщика, возможно, он находился в неадекватном состоянии.

"Перегара от него не было, возможно, он был под воздействием каких-то веществ," — добавили свидетели.

Подробности устанавливаются сотрудниками полиции, которым предстоит детально допросить свидетелей и пострадавших.

"Дочка упала в обморок, а у меня ушиб ноги. Ничего страшного. Главное, что семья в порядке, хотя, конечно, она была очень напугана," — сказал пострадавший Давид.

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Воспитанник детдома угнал машину из хабаровского автосервиса и разбил ее. Mestoprotv
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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