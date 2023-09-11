На Ставрополье произошло ДТП с летальным исходом

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На 7-м километре автодороги "Красногвардейское — Покровское" 10 сентября случилась авария, в результате которой один человек погиб. Примерно в 10 утра водитель автомобиля Hyundai-IX35, пытаясь выполнить обгон, выехал на встречную полосу, нарушив сплошную линию разметки. Это привело к столкновению с автомобилем Mazda CX5. В результате удара оба автомобиля вылетели с дороги, а Hyundai перевернулся. 20-летний водитель Hyundai получил смертельные травмы.

Фото: Openverse

Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, молодой человек не был пристегнут ремнем безопасности и выбросился через разбитое лобовое стекло, сообщает Сайт Ставрополя 1777. ru. За последние два года водителю, погибшему в результате аварии, дважды выписывали штрафы за неиспользование ремня безопасности. Второй участник аварии не получил серьезных травм.

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