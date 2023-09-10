В Пятигорске тренер по оздоровительной физкультуре совратил 7-летнюю ученицу

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Пятигорске тренер по оздоровительной физкультуре совратил 7-летнюю ученицу во время занятий. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: Health

Всё произошло, по данным канала, в конце августа в оздоровительном центре. 31-летний мастер проявил нездоровый интерес к своей семилетнюю девочку во время одной из тренировок и совершил развратные действия интимного характера.

Мама воспитанницы обратилась в полицию после того, как дочка ей всё рассказала.

Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней". Тренеру грозит до 20 лет колонии.

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