На Канарах полицейские начали преследовать помешанных на сексе туристов

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На Канарских островах возник скандал, связанный с действиями туристов, занимающихся интимными отношениями на природе. Это привело к серьёзным последствиям для экологии этого британского туристического места. Власти Гран-Канарии запустили новую инициативу на этой неделе, направленную на охрану местного природного заповедника и преследование сексуальных активностей среди туристов в песчаных дюнах.

Фото: openverse.org

Власти обещают строго наказывать посетителей, нарушающих закон и практикующих секс на дюнах, так как это может нанести серьезный ущерб удивительной, но хрупкой экосистеме острова, сообщает "Турпром". Местные экологи оценивают такое поведение туристов как безрассудное, особенно после завершения пандемии коронавируса.

Случайные сексуальные контакты не только вредят растительной жизни, так как туристы проникают в кусты, к тому же пугая птиц и ящериц. Однако главный негатив - что после таких активностей остаются мусорные следы, включая разбросанные банки от пива, окурки и использованные презервативы.

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