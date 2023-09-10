Комплексы противовоздушной обороны ВС России ночью на воскресенье, 10 сентября, сбили восемь беспилотных летательных аппаратов ВСУ вблизи полуострова Крым.
О новой попытке террористической атаке Киева сообщили в Министерство обороны РФ и уточнили, что украинские войска использовали дроны самолётного типа.
"Дежурными средствами ПВО было уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов над акваторией Чёрного моря вблизи побережья Республики Крым", — гласит заявление ведомства.
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