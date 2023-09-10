Минобороны РФ: над Чёрным морем у берегов Крыма уничтожены восемь дронов ВСУ

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Комплексы противовоздушной обороны ВС России ночью на воскресенье, 10 сентября, сбили восемь беспилотных летательных аппаратов ВСУ вблизи полуострова Крым.

Фото: "Tupolev Tu-141 VR-2005 G2" by George Chernilevsky is licensed under CC BY-SA 3.0.

О новой попытке террористической атаке Киева сообщили в Министерство обороны РФ и уточнили, что украинские войска использовали дроны самолётного типа.

"Дежурными средствами ПВО было уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов над акваторией Чёрного моря вблизи побережья Республики Крым", — гласит заявление ведомства.

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