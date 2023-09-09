В Курской области возбуждено уголовное дело в связи с гибелью трех подростков в ДТП

1:14 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По информации, предоставленной пресс-службой следственного управления Следственного комитета России по Курской области, было возбуждено уголовное дело в связи с аварией, произошедшей накануне вечером и унесшей жизни троих несовершеннолетних.

Фото: "Accident" by sfllaw is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего молодого человека, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем и не имеющим прав управления транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", — говорится в распространенном сообщении.

По версии следствия, вечером 8 сентября в Курском районе водитель автомобиля Lada Priora не справился с управлением и столкнулся с деревом. В результате этой аварии три несовершеннолетних погибли от полученных травм. У 19-летнего водителя не было водительских прав, и после аварии его госпитализировали.

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