Мать 16-летней школьницы из Каменска-Уральского Свердловской области, чьё тело было обнаружено в яме у лесополосы, привлекли к административной ответственности. Об этом пишет E1.RU со ссылкой на источник.
По его словам, речь идёт о неисполнении или ненадлежащем исполнении родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних (часть 1 статьи 5.35 КоАП РФ). Санкции по ней предусматривают штраф от 100 до 500 рублей.
Ранее отец погибшей девушки заявил, что её убил велосипедист.
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