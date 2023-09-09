Мать погибшей на Урале школьницы привлекли к ответственности

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мать 16-летней школьницы из Каменска-Уральского Свердловской области, чьё тело было обнаружено в яме у лесополосы, привлекли к административной ответственности. Об этом пишет E1.RU со ссылкой на источник.

Фото: СК РФ по Московской области

По его словам, речь идёт о неисполнении или ненадлежащем исполнении родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних (часть 1 статьи 5.35 КоАП РФ). Санкции по ней предусматривают штраф от 100 до 500 рублей.

Ранее отец погибшей девушки заявил, что её убил велосипедист.

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