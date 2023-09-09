Российская туристка была взята в заложники в номере отеля на Пхукете

1:22 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На острове Пхукет в Таиланде случился инцидент, когда местный житель взял в заложники российскую туристку в номере отеля и угрожал ей огнестрельным оружием. Ситуация разрешилась рано утром 8 сентября, после чего полиция задержала подозреваемого. Инцидент произошел в небольшом отеле, который расположен на улице Пхра Метта в районе Патонг.

Фото: Openverse

Полиция получила информацию о "пьяном тайце, удерживающем российскую туристку в гостиничном номере и угрожающем застрелить ее из пистолета, если она попытается покинуть помещение". На момент вызова полиции неизвестно, сколько времени россиянка провела в заложниках, сообщает "ТУРПРОМ". В результате оперативных действий полиции 37-летний таец согласился освободить жертву в 6:30 утра. Затем в 6:45 утра его арестовали полицейские и изъяли пистолет Beretta, окрашенный в золотисто-бронзовый цвет.

Полицейские предъявили подозреваемому обвинение в "незаконном ношении огнестрельного оружия и боеприпасов" и доставили его в полицейский участок района Патонг. Относительно российской туристки информация не раскрывается, поэтому мотивы и обстоятельства, приведшие к этой стрессовой ситуации для нее, остаются неизвестными.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Почему Египет самое опасное место для туристов? Массовые похищения девушек.