Российская туристка была взята в заложники в номере отеля на Пхукете

На острове Пхукет в Таиланде случился инцидент, когда местный житель взял в заложники российскую туристку в номере отеля и угрожал ей огнестрельным оружием. Ситуация разрешилась рано утром 8 сентября, после чего полиция задержала подозреваемого. Инцидент произошел в небольшом отеле, который расположен на улице Пхра Метта в районе Патонг.
Полиция получила информацию о "пьяном тайце, удерживающем российскую туристку в гостиничном номере и угрожающем застрелить ее из пистолета, если она попытается покинуть помещение". На момент вызова полиции неизвестно, сколько времени россиянка провела в заложниках, сообщает "ТУРПРОМ". В результате оперативных действий полиции 37-летний таец согласился освободить жертву в 6:30 утра. Затем в 6:45 утра его арестовали полицейские и изъяли пистолет Beretta, окрашенный в золотисто-бронзовый цвет.
Полицейские предъявили подозреваемому обвинение в "незаконном ношении огнестрельного оружия и боеприпасов" и доставили его в полицейский участок района Патонг. Относительно российской туристки информация не раскрывается, поэтому мотивы и обстоятельства, приведшие к этой стрессовой ситуации для нее, остаются неизвестными.
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