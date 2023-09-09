Guardian: лесные пожары усилили желание жителей Гавайев отделиться от США

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Августовские лесные пожары усугубили ситуацию на Гавайях и укрепили стремление коренного населения островов к независимости от США, сообщает британская газета The Guardian.

Фото: Openverse

"Борьба коренных гавайцев за суверенитет приобрела новый вектор после лесных пожаров в августе, которые опустошили западный Мауи. Активисты среди коренных народов утверждают, что восстановление Гавайев в качестве самодостаточного островного государства — это единственный способ сохранить эту землю для будущих поколений", — говорится в статье.

Пожары унесли множество жилых домов и вынудили более десяти тысяч гавайцев покинуть свои дома, при этом средняя стоимость жилья на Гавайях превышает один миллион долларов США, как отмечается в материале.

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Лесные пожары на Гавайях назвали беспрецедентными